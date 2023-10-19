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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قال المستشار الأمني لرئيس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن سيول ستقدم مساعدات إنسانية فعالة للاجئين في المناطق ذات الصلة بـ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

وعلى جانب آخر، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه يتوقع أن تبدأ المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة يوم الجمعة المقبل عبر معبر رفح بعد إصلاحه اليوم الخميس، وذلك في إطار الاتفاق الذي أعلنه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس.

 

وقال بايدن في تصريحات صحفية: "لقد كنت صريحًا للغاية بشأن الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، تم الاتفاق (مع الرئيس عبد الفتاح السيسي) على فتح معبر رفح للسماح بدخول 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المرجح أن تصل الجمعة".

وأضاف: "سنحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة".

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