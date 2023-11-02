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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة  السيد محمد دايرة وكيل تموين الدقهلية على مديرية تموين الدقهلية عدة حملات  لاستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية.

 

وتشكلت الحملة  برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز ومدينة المنصورة.

وأسفرت عن ضبط محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل،  ١٠ محاضر نقص٨ وزن بمقدار من ١٠ : ٢٨ جرام،  ٢ محضر عدم وجود سجل تفتيش.

كما تم عمل محضر تصرف في إجمالى ٧ شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، ٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

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خبز غير مطابق للمواصفات مديرية التموين بالدقهلية وكيل المديرية مواعيد العمل مديرية التموين مدينة المنصورة دقيق بلدي مدعم تموين الدقهلية

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