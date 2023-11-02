ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل تموين الدقهلية على مديرية تموين الدقهلية عدة حملات لاستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية.

وتشكلت الحملة برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز ومدينة المنصورة.

وأسفرت عن ضبط محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل، ١٠ محاضر نقص٨ وزن بمقدار من ١٠ : ٢٨ جرام، ٢ محضر عدم وجود سجل تفتيش.

كما تم عمل محضر تصرف في إجمالى ٧ شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، ٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

IMG-20231102-WA0004

IMG-20231102-WA0002