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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير دبابات الاحتلال.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي حركة حماس وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر قناتها على تطبيق تلجرام، إن مقاتليها قصفوا دبابة إسرائيلية كان يحاصرها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك شرق قطاع غزة. 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت كتائب عز الدين القسام عن غارات على دبابة وجرافة ومركبتين مدرعتين للجيش الإسرائيلي في شمال غرب غزة.

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كما أفادت كتائب عز الدين القسام عن وقوع مزيد من الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في القطاعين الجنوبي والشمالي الغربي من القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من اختراق الخط الدفاعي لحركة حماس في شمال غزة. 

وأضاف هاجاري أن القوات الإسرائيلية ستواصل التقدم في غزة حسب الخطط الموضوعة، مؤكدا أنهم مستعدون للرد بقوة على كل من يحاول التقدم باتجاهنا في الشمال.

وتابع: “خوض قتالا وجها لوجه في قطاع غزة وقتلنا كثيرا من المسلحين”.

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