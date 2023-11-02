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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمدة ساعتين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى القدس في غزة

غزة
غزة

قال مدير مستشفي القدس بشار مراد، اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق بالقرب من مستشفى القدس في مدينة غزة، وهي التي يحتمي بها آلاف النازحين من القطاع.

وأضاف مراد في تصريحات لشبكة CNN، أن الضربات التي بدأت مساء الأربعاء استمرت حتى صباح الخميس وكانت تقترب من المستشفى.

وتابع: "الضربات الجوية العنيفة للغاية في محيط المستشفى منذ الليلة الماضية، تكثفت هذا الصباح واقتربت من المستشفى حيث يوجد 14 ألف نازح".

وعلى جانب آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن غارات جوية إسرائيلية مكثفة قصفت مناطق بالقرب من المستشفى لمدة ساعتين.

ومن الجدير بالذكر، أن مستشفي القدس هي ثاني أكبر مستشفى في المركز الحضري الرئيسي لمدينة غزة في الجزء الشمالي من القطاع، قد تم استهدافه سابقًا في غارات جوية إسرائيلية.

وفي بيان لشبكة CNN، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بسبب "تكثيف الأعمال العدائية" ضد حماس في مدينة غزة وشمال غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي حث المدنيين على الإخلاء جنوبًا.

ولم تضمن مناطق الإخلاء والإنذارات التحذيرية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي سلامة المدنيين في قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث لا يوجد للفلسطينيين مكان آمن للهروب من القنابل الإسرائيلية.

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