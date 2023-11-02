نقابة الأطباء: 1400 طبيب متطوع لعلاج مصابي غزة

قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: “نوجه كامل الدعم للقضية الفلسطينية وحربها ضد الكيان الصهيوني”، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب أعلنت نقابة الأطباء من خلال لجنة مصر للعطاء العمل على محورين، أولهم هو فتح باب التطوع للأطباء فى غزة.

وأضاف الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه سيكون هناك تخصصات معينة لهذا التطوع، والتي تكون على رأسها الرعاية المركزة والتخدير والعظام والجراحة وجراحة مخ وأعصاب والنفسية والعصبية".

وتابع الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: “تم عقد ثلاث دورات تدريبية فى الهلال الأحمر، أول مرة كانت ب40 طبيبا، والثانية كانت حوالي 35، والثالثة 20 طبيبا، وعدد المتطوعين تخطي ال1400، ولكن التدريب يتم على مراحل وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات”.