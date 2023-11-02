رسالة للمجتمع الدولي بشأن ما يحدث في غزة.. تفاصيل اتصال السيسي وسوناك

قالت الإعلامية هند النعساني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس من رئيس وزراء المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة.

وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف حاسم للدفع بجدية فى اتجاه وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية فورية، فى ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى غزة.

وتابعت الإعلامية هند النعساني، أن الرئيس السيسي أشار إلى أن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين، وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.