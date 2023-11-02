عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة للمجتمع الدولي بشأن ما يحدث في غزة.. تفاصيل اتصال السيسي وسوناك

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

قالت الإعلامية هند النعساني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس من رئيس وزراء المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة.

وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف حاسم للدفع بجدية فى اتجاه وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية فورية، فى ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى غزة.

وتابعت الإعلامية هند النعساني، أن الرئيس السيسي أشار إلى أن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين، وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

الإعلامية هند النعسانى الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة المتحدة قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو .. عبد الملك يكشف التفاصيل

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

الله يقرفك ... إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز : لاعب مؤذي

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

ترشيحاتنا

وزير الصحة التركي يعلن خروج مستشفى الصداقة للسرطان عن الخدمة في غزة

هشام آمنة: إزالة 965 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة المحافظات

أخبار السيارات| فورد فوكاس بخصم 70%.. أسعار BMW الفئة السابعة في مصر

كيف تظهر حبك لرسول الله.. وما حدود الحب لآل بيته؟..علي جمعة يوضح

الفصل من الكلية أبرزهم.. 13 عقوبة تنتظر هؤلاء الطلاب وفقا للقانون

خنجر السرطاني.. تعليق مهم من مكتب غزة الحكومي في ذكري وعد بلفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

أنجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ