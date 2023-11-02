خنجر السرطاني.. تعليق مهم من مكتب غزة الحكومي في ذكري وعد بلفور

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، إن ذكري وعد بلفور المشئوم تتزامن مع وقائع محرقة الاحتلال النازي ضد شعبنا في يومها السابع والعشرين، لتؤكد أن المشهد لا زال على حاله منذ أن بدأت المؤامرة الدولية بتغييب حقوق شعبنا وإنكار وجوده على أرضه، وغرس هذا الخنجر السرطاني في قلب فلسطين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8805 شهداءالهلال

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أكد في وقت سابق أن محيط مستشفى القدس في تل الهوا بغزة يشهد منذ أكثر من ساعتين، قصفا عنيفا وانفجارات كبيرة.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له بحسب ما ذكرت صحيفة القدس الفلسطينية الي ان هناك حالة من الهلع والرعب تعيشها الطواقم العاملة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدر، قد أكد أن الاحتلال لم يكتفِ بخنق المنظومة الصحة ووقف الامدادات الطبية والوقود عنها وإغراقها بآلاف الجرحى مما اضطر مجمع الشفاء الطبي الى التمدد في مستشفى الولادة لوضع الجرحى فيها وتحويل خدمات الولادة الى مستشفى د.ثروت الحلو.

وذكر القدوة في تصريحات له بحسب وكالة شهاب الفلسطينية ان الاحتلال الإسرائيلي أصرّ على ملاحقة مستشفى الحلو وقصفه وعرض حياة السيدات في اقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

كما طالب كافة الجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف العربدة الاسرائيلية وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى قبل تكرار مجزرة المستشفى المعمدان.