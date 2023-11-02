غزة: استشهاد 195 فلسطينيا خلال قصف إسرائيلي على جباليا لمدة يومين

أعلنت السلطات المحلية في غزة إن :"195 شخصا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا الثلاثاء والأربعاء".

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الشاطئ، غرب غزة.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، باعتقال ستة فلسطينيين من قرية جلقموس وبلدة يعبد، في محافظة جنين.