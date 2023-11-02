استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي عنيف على غزة اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس عن استشهاد شخصين وإصابة و 6 آخرون إثر العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينينة، باستشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الشاطئ، غرب غزة.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة للأونورا في مخيم الشاطئ، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، بأعتقال ستة فلسطينين من قرية جلقموس وبلدة يعبد، في محافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال ومعاوية طاهر القرم، وبدر عايد القرم، بعد اقتحام قرية جلقموس ومداهمة منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف علي حرز الله بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة يعبد وفتشته وعبثت بمحتوياته وسرقت مصاغا ذهبيا ونقودا.