انطلاق تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمرحلة البراعم بالغربية.. صور

انطلق أول أيام تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمرحلة البراعم على مستوى محافظة الغربية بألعاب تنس الطاولة والمصارعة والتايكوندو والملاكمة، وذلك بعد انتهاء مرحلة الاختبارات، والتي أسفرت عن اختيار نحو 150 لاعبا في الألعاب المختلفة.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة.

وتتم حاليا مرحلة التدريبات في لعبة التايكوندو بمركز شباب بسيون، والمصارعة بنادي سيجر ومركز شباب المحلة والملاكمة بنادي السكة الحديد وتنس الطاولة بنادي غزل طنطا.

ويتم تدريب الدفعة الجديدة من أبطال المستقبل في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.



وقال يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن التدريبات تجرى حاليا بعد أن تم انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين وحثهم على الاهتمام بالتدريب وتنمية مهاراتهم، حتى يحققوا الوصول إلى الهدف، وهو أن يصبحوا أبطالًا ويرفعوا اسم مصر فى المحافل الدولية.

وتقام التدريبات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ويسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور عبده أبو طالب، وكيل المديرية، والدكتور محمد حمدي، مدير الإدارة العامة لبرنامج الموهبة الرياضية، والدكتور خالد الشرقاوي، مدير المشروع.



جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

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