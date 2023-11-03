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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك.. 3 مشروبات قوية للتخلص من البلغم

البلغم
البلغم

العلاجات المنزلية للبلغم، مثل عصير الليمون والعسل، وشراب الزنجبيل مع القرفة، أو شاي النعناع، ​​تحتوي بشكل طبيعي على مواد ذات تأثير فعال ومضاد للالتهابات ومطهر ومضاد للأكسدة، تساعد على التخلص من الإفرازات الموجودة في الشعب الهوائية وتقوي جهاز المناعة.

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طرق طبيعية للتخلص من البلغم

1. عصير الليمون والعسل
عصير الليمون والعسل يحتويان على عمل فعال لأن هذا المزيج غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل التهاب مجرى الهواء التنفسي، مما قد يخفف السعال ويسرع عملية الشفاء من نزلات البرد والأنفلونزا  بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعسل أن يرطب الحلق ويقلل من تهيج الأنسجة، مما يساهم في تخفيف السعال.

2. عصير البرتقال والأناناس والجرجير 
عصير البرتقال والأناناس والجرجير غني بفيتامين C وفيتامين A والحديد والبوتاسيوم والبروميلين، تحتوي هذه المواد على مواد فعالة ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على التخلص من البلغم وتقوية جهاز المناعة لتسريع الشفاء من نزلات البرد والأنفلونزا

شراب الزنجبيل مع القرفة 
يحتوي شراب الزنجبيل مع القرفة على تأثير تجفيف يعمل على بطانة الجهاز التنفسي، مما يجعله مقشعًا طبيعيًا رائعًا، يمكن استخدامه لمكافحة السعال المصحوب بالبلغم الناتج عن نزلات البرد أو الأنفلونزا

البلغم طرق طبيعية للتخلص من البلغم الليمون البرتقال الزنجبيل

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