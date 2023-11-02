صوابع تتلف في حرير.. شاهد أعمال طلاب مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية|خاص

يعد قسم الأزياء والملابس من الأقسام المميزة داخل مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ويحوى القسم العديد من الطلاب البارعين والمتميزين وأصحاب رؤية فنية رائعة وبفضل اجتهادهم في الدراسة، والتدريبات العملية التي تحرص المدرسة على تدريسها للطلاب أنتج طلاب المدرسة تصميمات رائعة من الملابس.

وتواجد موقع “صدى البلد” داخل مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لمقابلة الطلاب والتعرف على تصميماتهم التي يقومون بها داخل وعن موديلات الملابس النهائية التي نجح الطلاب في تنفيذها من البداية إلي النهاية.

والتقي موقع صدى البلد مع هدي عماد محمود المسئولة عن قسم الأزياء بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، قالت إن قسم الأزياء بالمدرسة يعمل على إعداد خريج قادر على ابتكار الملابس لأي شخصية تكون مؤلفة على الورق لعملها على خشبة المسرح أو السينما.

وأضافت أن طلاب قسم الأزياء بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تصميماتهم أعلي من المصممين العادين لأنهم لا يصممون أزياء في المطلق ولكن يصممون أزياء تكون ملائمة للشخصية الفنية المطلوبة منهم، وأن الطلاب يصممون أزياء فرعونية ويونانية ورومانية.

وأشارت إلي أن طلاب قسم الأزياء بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، يدرسون أساسيات الملابس، وإننا نعمل على إعداد خريج قادر على تنفيذ الأزياء المتواجدة في السيناريو في الأعمال الفنية سواء كان مسرح أو سينما.

وفي إطار متصل قال محمد فرحات المدير الأكاديمي لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية إحدى مدارس التكنولوجية التطبيقية المتواجدة في مصر والتي أنشئت بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون، إيمانًا بأن التعليم الجيد يعني القدرة الثقافية واكتساب مهارات المعرفة والخبرات.

وأضاف خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد"، أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية توفر لطلابها كل الوسائل والأجهزة التكنولوجية كما أننا نوفر له تدريب ميداني حيث نجعله يحتك احتكاكا مباشرا مع سوق العمل، وهذا يساعد الطالب على أنه فور انتهاء دراسته يكون قادرا على أن يلتحق بسوق العمل ويسد العجز المتواجد بيه داخل الفني موضع عمله ودراسته.

فرص عمل خريج مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية؟

وأكمل المدير الأكاديمي لمدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، أننا في المدرسة الدراسة لدينا 3 سنوات، وأستطيع أن أقول إن الطالب لدينا مؤهل من نهاية السنة الثانية قادر على الالتحاق بسوق العمل بكل سهولة لأنه يحتك أثناء التدريب الميداني بالعديد من الخبرات التي تعلمه وتدربه، التي تجعله فور وصوله السنة الثالثة وأثناء تدريبه العملي في الأعمال الفنية الحقيقية يعامل داخل بيئة العمل على أنه فني متخصص وليس طالبا متدربا، لذلك فور انتهائه من دراسته وحصوله على الشهادة قادر على العمل بكل سهولة.

وأشار إلي أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا لمبدعي مصر من أصحاب المهن والحرف الفنية، لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية، في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: صناعة السينما – والمسرح – والفيديو – والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم .

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

وتتكون مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهي :

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.

ويبلغ إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر حتى الآن أكثر من 52 مدرسة في 14 محافظة ،وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة عددها لـ 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفني فى مصر.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعمل خارج مصر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خُطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.

إجادة المهارات والجدارات

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن يكون لدينا طالب يمتلك المهارات والجدارات التى تمكنه من مواكبة سوق العمل والمنافسة، مشيرًا إلى أن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية الاقتصادية.

وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أهمية قصوى لاتخاذ خطوات إيجابية لتطوير التعليم في مصر، حيث تبذل الوزارة أقصى جهودها، لتحقيق نجاحات أكثر للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تطوير التعليم، وتجهيز جيل جديد من الطلاب المؤهلين من خلال التدريب والتجهيز العلمي والفكري.

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