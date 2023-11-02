إيقاف طارق حامد مباراتين بسبب سلوك غير أخلاقي بالدوري السعودي

أعلن طارق السيد لاعب الزمالك السابق عن إيقاف طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي بسبب سلوكه الغير أخلاقي.

وكتب طارق السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "إيقاف طارق حامد مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال في الدوري السعودي".

وأظهرت الكاميرات طارق حامد، يوجه إشارة خارجة لمواطنه المصري محمد شريف، لاعب الخليج، عقب تسجيله ركلة ترجيح لفريقه ضمك.

وعلّق الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، على سلوك طارق حامد والحركة غير اللائقة التي قام بها، قائلاً:" أطالب بتطبيق أقصى العقوبة بعد هذه الحركة، وهذه الأشياء لا يمكن التنازل عنها نحن نتحدث عن التطوير وعن كرة القدم".

وتابع : "مثل هذه الحركات تتنافى مع الروح الرياضية والأدب وكل شيء، لذلك لا أتمنى أن تمر مرور الكرام".