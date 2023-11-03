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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق محدود بغرفة المحركات لباخرة بأسوان دون إصابات

سيارات إطفاء
سيارات إطفاء

سيطرت الحماية المدنية بأسوان على حريق محدود إندلع فى باخرة سياحية أثناء اوصفها ورسوها بالمرسى بكورنيش النيل بالقرب من المدخل الشمالى لمدينة أسوان، تم إخماد الحريق والدخان المتصاعد من الباخرة قبل امتداده لباقى أجزاء الباخرة، وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق محدود فى الباخرة السياحية أثناء توقفها و ورسوها بالمرسى الخاص بها بكورنيش النيل ناحية المدخل الشمالى لمدينة أسوان، ولوحظ تصاعد أدخنة من غرفة المحركات للباخرة.

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حريق 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده لغرف الفندق العائم "الباخرة"، ولم تسفر الواقعة عن حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

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