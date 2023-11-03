غياب جوهرة الفريق.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة زد في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا