الإمارات تحذر من حرب كبيرة في الشرق الأوسط

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مسؤولة بوزارة الخارجية الإماراتية قولها إن هناك مخاطر كبيرة لاتساع رقعة الحرب في المنطقة بسبب ما يشهده قطاع غزة في الوقت الراهن.

وقالت المسؤولة إن "خطر اتساع الحرب في غزة إقليميا حقيقي، والشرق الأوسط يواجه اختبارا حاسما".

وأضافت أن "هناك احتمال أن تستغل جماعات متطرفة الوضع، ولا يوجد بديل عملي للأمم المتحدة لتحقيق التعاون من خلال القيم المشتركة".

وتابعت المسؤولة الإماراتية : "يجب بذل كل الجهود لحماية المدنيين ووضع حد لهذا الصراع على الفور، حيث نعمل بلا هوادة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني الكامل في غزة".

وقالت إن "الصراع هو نتيجة عقود من الفشل في إحراز تقدم نحو أفق سياسي ينهي الاحتلال ويجلب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيرةً إلى أن "هناك ضرورة لخفض حدة التوترات الإقليمية".