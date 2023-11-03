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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| قوات الاحتلال تقصف مستشفي القدس.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلي إسرائيل

صدى البلد

روسيا تلغي المصادقة على حظر تجارب الأسلحة النووية

مقتل 27 شخصاً بحريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات بإيران

قوات الاحتلال تقصف مستشفى القدس في غزة

بلينكن يصل إلى إسرائيل لبحث وضع المدنيين الفلسطينيين

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم الجمعة بعدة أحداث عالمية ومحلية. وجاء في صحيفة عكاظ أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يلغي تصديق روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية، على خلفية حربها في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وبحسب شبكة يورو نيوز ، كانت الوثيقة التي نشرت على بوابة المعلومات القانونية الرسمية، قد تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي في نهاية أكتوبر الماضي.

 إن الهدف هو استعادة التكافؤ مع الولايات المتحدة، التي وقعت على معاهدة عام 1996 ولكنها لم تصدق عليها قط، وأنها لن تستأنف التجارب ما لم تفعل واشنطن ذلك.

وجاء في صحيفة الرياض أن ذكرت وكالة فرانس برس في منشور لها على منصة إكس اليوم الجمعة، نقلا عن السلطة القضائية أن حريقا هائلا شب في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران.

 أدى الحريق إلى مقتل 27 شخصا على الأقل.

و قالت نفس الصحيفة أن أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة 21 فلسطينيا داخل مستشفى القدس، نتيجة تأثر مبناها بقصف الاحتلال المناطق المجاورة للمستشفى فجر اليوم، غرب مدينة غزة.

 

وتهشم الزجاج الداخلي لمبنى مستشفى القدس ووقوع جزء من سقف الجبص بفعل قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم المناطق المجاورة للمستشفى في تل الهوى غربي مدينة غزة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن أفادت وكالة فرانس برس بوصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ، اليوم الجمعة، في جولة تركز على إجراءات تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي على بلدتي علما الشعب والجبين في جنوب لبنان.

كما استشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.

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