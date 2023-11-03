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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريعة ومفيدة.. طريقة عمل شوربة الكوسا

طريقة عمل شوربة الكوسا
طريقة عمل شوربة الكوسا  

تعتبر طريقة عمل شوربة الكوسا، هي واحدة من أشهى شوربات الخضار التي يشتهر بها المطبخ العربي، كما أنها مغذية تمد الجسم بفوائد عديدة بفضل العناصر الغذائية الموجودة بها، ويمكن تحضيرها بمكونات متوفرة وخطوات سهلة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الكوسا، وهي من الأكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل شوربة الكوسا

 

طريقة عمل شوربة الكوسا

 

مقادير طريقة عمل شوربة الكوسا :

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

1 بصل صغيرة الحجم مفرومة

½ كيلو كوسا مقطعة

1 رشّة ملح

1 رشّة فلفل أسود

1 مكعب مرق دجاج

1 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

ماء حسب الحاجة

2 ملعقة كبيرة ريحان طازج

1 رشّة جوزة الطيب

1 كوب كريمة طبخ

 

طريقة عمل شوربة الكوسا :

_ نضع الزبدة والزيت النباتي في قدر كبير على النار، ثم يضاف البصل وتقلّبه لدقائق.

_ يضاف بعد ذلك الكوسا ونستمر في التقليب لتتحمّر.

_ نبهّر مزيج الكوسا بكل من: الملح والفلفل الأسود ونقلّب جميع المكونات مع بعضها.

_ يضاف مكعب مرق الدجاج، والدقيق الأبيض ونستمر في التقليب حتى يخّتفي الدقيق.

_تضاف كمية من الماء على مزيج الكوسا بحيث تغطي جميع المكونات.

_ يضاف الريحان وجوزة الطيب ثم نغط القدر، ونترك الشوربة حتى تنّضج مكوناتها.

_ نخفق جميع مكونات شوربة الكوسا بالهاند بلندر جيّدًا، ثم يضاف إليها كريمة الطبخ.

_ نترك شوربة الكوسا على النار لدقيقتين مع التقليب ثم نطفئ النار، ونسّكب الشوربة في الأطباق.

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