حسن نصر الله: كل التحية لشعب فلسطين لصبره على خسائره

انطلقت فعاليات الإحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله ، اليوم الجمعة، للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس.

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة.

ولفت أمين عام حزب الله إلى أن معركة "طوفان الأقصى" امتدت إلى أكثر من جبهة.

ووجه حسن نصر الله التحية إلى أهل غزة وشعبها البطل وكيف يخرج كل طفل ورجل وأمرأة من تحت الأنقاض فاقد أفراد عائلته وصبرهم على ذلك ليثبتوا أنهم فداء الأقصى والمقاومة.

ووجه التحية إلى كل الشعوب وكل المواقف التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني.