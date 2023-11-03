عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الليلة.. عملاق المجموعة الشمسية في أقرب نقطة له من الأرض

المشتري
المشتري

نشهد اليوم ظاهرة فلكية هامة حيث سيكون كوكب المشتري في مقابلة الشمس، في مشهد مبهر وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

كوكب عملاق في اقرب نقطة له من الأرض

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب المشتري العملاق أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية سوف يكون في أقرب نقطة له من الأرض، وفي مقابلة مع الشمس حيث سيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة ويظل مرئيًا طوال الليل.

الدكتور أشرف تادرس

أوضح  الدكتور "تادرس" أن هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المشتري وأقماره الأربعة الشهيرة وذلك بفضل انه سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وهو أفضل وقت لرؤية وتصوير المشتري بالعين المجردة ، أما لرصد أقمارالمشتري ، فلابد من استخدام نظارة معظمة او تلسكوب صغير يسمح لك برؤية الأقمار الأربعة الكبيرة لكوكب المشتري .

هل اقتراب المشتري العملاق لي اقرب نقطة من الأرض يمثل خطر علينا

 وأشار رئيس قسم الفلك السابق، إلى أن التمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ليس لذلك تأثير علينا، حيث الفت أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المشتري

يعد كوكب المشتري خامس كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس؛ إذ يبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.2 وحدة فلكية  أي ما يعادل 778,340,821كم، وهذه المسافة هي خمسة أضعاف المسافة بين الشمس وكوكب الأرض كما أنه أكبر الكواكب على الإطلاق فحجمه  أكبر من حجم جميع الكواكب مجتمعة إذ يبلغ قطره عند منطقة خط الاستواء الخاصة به 143 ألف كيلو متر، وتجدر الإشارة إلى أن المشتري يدور حول الشمس في فترة زمنية كبيرة جداً؛ حيث إن دورة واحدة لكوكب المشتري حول الشمس تستغرق 12 سنة أرضية لإتمامها.

ويعتبر كوكب المشتري من أكثر الأجرام السماوية سطوعاً في الفضاء يسبقه في ذلك قمر الأرض وكوكب الزهرة وفي بعض الأحيان كوكب المريخ ويعتبره البعض ثاني أكثر الكواكب سطوعاً بعد كوكب الزهرة، كما يعد كوكب المشتري أقرب في تكوينه إلى النجوم من الكواكب حيث إنه لو كان أكبر من حجمه الحالي بثمانين ضعفاً فإنه كان سيُعد نجماً وليس كوكباً.

وكوكب المشتري هو عملاق غازي وأضخم كوكب في المجموعة الشمسية، تزيد كتلته عن ثلاثة أضعاف كتل الكواكب السبعة الأخرى مجتمعة ، ويتألف معظمه من غازات وسوائل، أما نواته فهي صخرية وصغيرة. وهو يعكس ضوء الشمس جيدا، ويرى شديد اللمعان في سماء الأرض ليلا ، ويبلغ متوسط المسافة بعد كوكب المشتري والشمس حوالى 778 مليون كيلومتر ، وهو الكوكب الخامس من حيث البعد عن الشمس وثاني ألمع الكواكب ظاهريا (بعد الزهرة).

وكوكب المشترى ونتيجة لجاذبية سطحه الفائقة لديه 63 قمرًا أكبرها (جانميد وكالستو وآيو وأوروبا)، والتي اكتشفها جاليليو جاليلي عندما نظر إلى المشتري لأول مرة عبر التلسكوب ، ويدور المشتري في مدار بيضاوى واسع حول الشمس، ويتم دورته حولها مرة كل 12 عاما تقريبا بسبب بعده عنها. ويدور حول نفسه بسرعة و تستغرق مدة دورانه حول نفسه 10 ساعات تقريبا.

أما جوه السميك فيسوده غاز الأمونيا بكثرة ، وقد اكتشف وجود سحب كثيفة تحيط بالمشترى يصل سمكها إلى 35 كيلو مترا، وهي على هيئة أحزمة رقيقة وعديدة توازي خط استوائه. وتتكون هذه الأحزمة من الأتربة والحجارة، ويرجح أنها تكونت نتيجة لتفتت أحد أقماره الكثيرة التي تدور حوله ، كما اكتشف وجود عاصفة كبيرة المساحة تتحرك على سطحه في حركة سريعة جدا على هيئة رياح مدمرة إذا ما قورنت بالرياح على سطح الأرض، وتبدو هذه العاصفة كبقعة كبيرة يتراوح لونها بين الأحمر والأصفر والبني.

المشتري المشترى في مقابلة الشمس المشتري العملاق أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية أقرب نقطة له من الأرض كوكب عملاق في اقرب نقطة له من الأرض سوف يكون في أقرب نقطة له من الأرض كوكب المشتري وأقماره الأربعة هل اقتراب المشتري العملاق لي اقرب نقطة من الأرض يمثل خطر علينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

خبر سار لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق.. فيديو

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف سيارة الإسعاف بـ مجمع الشفاء الطبي في غزة

الصحة : وصول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود| فيديو

القمر يجاور النجم بولوكس العملاق فى مشهد بديع بالسماء طوال الليل

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

الأرصاد تعلن خبرًا مهمًا بشأن تأثر مصر بالعاصفة سيارا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

تابوت حجري ولدغات الثعابين .. تفاصيل الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبو صير

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ