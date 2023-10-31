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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

القمر والنجم العملاق بولوكس يتجاوران طوال الليل.. الجمعة

صدى البلد

تتزين سماء مصر يوم الجمعة القادمة بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا سنشهد في سماء مصر ظهور النجم بولوكس Pollux بجوار القمر، وهو نجم عملاق برتقالي اللون، أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف، ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية .

وأضاف تادرس أن اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux يمكن ملاحظته ومشاهدته بالعين المجردة يوم الجمعة القادم الموافق 3 نوفمبر، حيث  نراهما متجاورين في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد فجر اليوم التالي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

بالتواريخ.. أبرز الظواهر والأحداث الفلكية لشهر نوفمبر

المشترى حامي المجموعة الشمسية وحارس الأرض يظهر في سماء مصر

ونوّه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر نوفمبر 2023.

المشتري في وضع التقابل مع الشمس.. 3 نوفمبر

سيكون كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في أقرب نقطة له من الأرض، كما سيكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس، فيكون مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر في السنة. 

وهو أفضل وقت لرؤية وتصوير المشتري بالعين المجردة ، أما لرصد أقمار المشتري ، فلابد من استخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير يسمح لك برؤية الأقمار الأربعة الكبيرة لكوكب المشتري.

القمر وبولوكس .. 3 نوفمبر
يشرق القمر في العاشرة مساء تقريبا في هذا اليوم ويكون مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأم)، حيث نراهما متجاورين في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد فجر اليوم التالي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

زخة شهب الثوريات.. 4 - 5 نوفمبر
وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع.

تستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر .. سيحجب القمر التربيع الثاني معظم الشهب الخافتة هذا العام .

القمر والزهرة ..  9 نوفمبر
يشرق القمر مقترنا مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاورين في السماء باتجاة الشرق بحلول الـ 2:50 صباحا تقريبا ، ويظلان مرئيين إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر وسبيكا .. 11 نوفمبر
يشرق القمر هلالا رقيقا مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 4:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر الجديد (محاق جماد الأول) ..  13 نوفمبر

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض .

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