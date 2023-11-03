بعد الخروج الأفريقي.. قرار عاجل من الخطيب بخصوص مارسيل كولر

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن قرار عاجل من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عقب خروج المارد الأحمر من بطولة دوري السوبر الأفريقي أمام نادي صن داونز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، والتي يشارك فيها النادي الأهلي في نسختها الأولى.

غضب في الأهلي بعد الخروج أمام صن داونز

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن هناك حالة من الغضب الكبيرة بين الجماهير بعد الخروج من السوبر الأفريقي، وعدد من الجماهير كان يهاجم بعض اللاعبين أثناء خروجهم من ملعب المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية، كما أن هناك حالة من الغضب داخل صفوف النادي الأهلي.

وتابع إسلام صادق، أنه لا يزال هناك حالة من الغضب الكبير داخل النادي الأهلي، وقرر المارد الأحمر توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخروج من السوبر الأفريقي، وسيتم عقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومارسيل كولر المدير الفني لصفوف الفريق.

وأشار إلى أن مارسيل كولر كان هو صاحب فكرة ترشيح أنتوني موديست لصفوف النادي الأهلي للتعاقد معه، خاصة في ضوء رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم قادر على حل الأزمة التي تواجه الفريق في إهدار الفرص السهلة، ألا أن اللاعب حتى الآن مازال يواجه سيل من الانتقادات من جماهير الفريق في ضوء أنه لم يقدم أي شيء للجماهير يثبت به نفسه حتى الآن.

وأوضح أن غرف ملابس النادي الأهلي عقب المباراة شهدت دخول علي معلول في نوبة من البكاء، وسط محاولات من محمد الشناوي من أجل تهدئته باعتباره لا يتحمل المسؤولية كاملة في الخروج الأفريقي أمام صن داونز.