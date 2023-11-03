عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الخروج الأفريقي.. قرار عاجل من الخطيب بخصوص مارسيل كولر

محمود الخطيب ومارسيل
محمود الخطيب ومارسيل كولر

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن قرار عاجل من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عقب خروج المارد الأحمر من بطولة دوري السوبر الأفريقي أمام نادي صن داونز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، والتي يشارك فيها النادي الأهلي في نسختها الأولى. 

غضب في الأهلي بعد الخروج أمام صن داونز 

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن هناك حالة من الغضب الكبيرة بين الجماهير بعد الخروج من السوبر الأفريقي، وعدد من الجماهير كان يهاجم بعض اللاعبين أثناء خروجهم من ملعب المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية، كما أن هناك حالة من الغضب داخل صفوف النادي الأهلي. 

وتابع إسلام صادق، أنه لا يزال هناك حالة من الغضب الكبير داخل النادي الأهلي، وقرر المارد الأحمر توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخروج من السوبر الأفريقي، وسيتم عقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومارسيل كولر المدير الفني لصفوف الفريق. 

وأشار إلى أن مارسيل كولر كان هو صاحب فكرة ترشيح أنتوني موديست لصفوف النادي الأهلي للتعاقد معه، خاصة في ضوء رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم قادر على حل الأزمة التي تواجه الفريق في إهدار الفرص السهلة، ألا أن اللاعب حتى الآن مازال يواجه سيل من الانتقادات من جماهير الفريق في ضوء أنه لم يقدم أي شيء للجماهير يثبت به نفسه حتى الآن. 

وأوضح أن غرف ملابس النادي الأهلي عقب المباراة شهدت دخول علي معلول في نوبة من البكاء، وسط محاولات من محمد الشناوي من أجل تهدئته باعتباره لا يتحمل المسؤولية كاملة في الخروج الأفريقي أمام صن داونز. 

محمود الخطيب الأهلى دوري السوبر الإفريقي النادي الأهلي كولر موديست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

موضوعات متعلقة

بسبب إهداره ركلة الجزاء.. إعلامي: علي معلول بكى كثيرا بعد الخروج الأفريقي

معاناة .. خسائر فادحة في جيش الاحتلال | وقيادات إسرائيلية: دموعنا تنهمر

حزب الله : العمليات على الحدود أحدثت قلقا وذعرا لدى قيادات العدو الإسرائيلي

ضياء رشوان يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس وزراء هولندا

الحكومة الفلسطينية: ما تقوم به المقاومة أمر طبيعي للدفاع عن نفسها

الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما

تامر أمين: ما يحدث في فلسطين امتحان للعرب لإثبات مواقفهم

تامر أمين: الشعب الفلسطيني المرابط تحدث عنه النبي

ترشيحاتنا

بعد إصابتها باختناق.. مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرغب في حجب التغطية الصحفية لكننا مستمرون

بحضور مصر.. اجتماع عاجل لوزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة

بينها مصر| اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة

سعد الزنط: إسرائيل يمكنها التدمير لكنها لن تستطيع القضاء على حماس والمقاومة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف سيارة الإسعاف بـ مجمع الشفاء الطبي في غزة

الصحة : وصول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

تابوت حجري ولدغات الثعابين .. تفاصيل الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبو صير

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ