إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

علق الإعلامي إسلام صادق، على أزمة ثلاثي فريق الزمالك المستبعد من لقاء زد، قبل دقائق من انطلاق المباراة في الجولة 6 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أحمد فتوح عايز يخلع".

وكان جهاز الزمالك، قد قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق من القائمة التي ستشارك في مباراة زد، التي انطلقت منذ قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

و جاء قرار الاستبعاد؛ بسبب خروج الثلاثي من معسكر الفريق أمس، دون الحصول على إذن سابق.

وبناء على ما حدث؛ قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة- بالتنسيق مع الجهاز الفني- استبعاد الثلاثي من قائمة المباراة نهائيا؛ بسبب عدم الالتزام، مع استدعاء الثلاثي عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، وعمرو السيسي، ومحمد حسام (بيسو) لقائمة المباراة، بدلًا منهم.

ويمتلك الزمالك 8 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بواقع انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، في حين يمتلك زد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.