معاه كيلو استروكس | حبس شاب يتاجر في المخدرات بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,60 كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى – هاتف محمول بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,60 كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.