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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

150 عملية إنقاذ.. الاحتلال ينشر لقطات لإجلاء الجنود الجرحى من غزة| شاهد

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لقطات لطائرة هليكوبتر تنقذ عددا من الجنود الجرحى الذين استهدفتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل قطاع غزة، خلال الهجوم البري الذي انطلق قبل أيام.

وتظهر اللقطات، أعضاء وحدة البحث والإنقاذ 669 المحمولة في جيش الاحتلال، على متن مروحيات النخبة، التابعة للقوات الجوية، وهم يقومون بإخراج الجنود الجرحى من داخل قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، نفذت الوحدة 150 عملية إنقاذ منفصلة – بما في ذلك بعض العمليات في أثناء تعرضها لإطلاق النار– حيث نقلت حوالي 260 جريحًا إلى المستشفيات.

وكانت المقاومة الفلسطينية، قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

وردَّ الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24000 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، أمس الأول، الأربعاء؛ لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء، حيث أقيم مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.

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