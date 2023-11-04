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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 11.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1655 مبايعة بقيمة 8.75 مليار درهم، منها 277 مبايعة للأراضي بقيمة 5.15 مليار درهم و1378 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.6 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 2.15 مليار درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.58 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 163.18 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 106.75 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 103.25 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 120 مبايعة بقيمة 106.59 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 391.71 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 189.38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.34 مليار درهم منها 103 رهن أراض بقيمة 840.51 مليون درهم و538 رهن فلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 400.45 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 182.07 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 128 هبة بقيمة 624.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم.

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