السفير محمد حجازي: بايدن قلق من تأثير أحداث غزة على فرصه الانتخابية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل سقطت في دائرة من الانتقام العنيف ولا تستطيع أن تهرب، والدول التي تراقب لا تستطيع التدخل لانتشال إسرائيل من هذا الوحل، ويجب على أمريكا أن تعي بما يحدث في الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، وأن إسرائيل دولة محتلة وأن الدفاع عن النفس يكون لصاحب الأرض وليس للمحتل.

السفير محمد حجازي يتحدث عن الرئيس الأمريكي

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أنه يوجد جلسة طارئة لمجلس الأمن، تقدم من خلاله مشروع قرار اتفقوا من خلاله على الهدنة الإنسانية في غزة، والمشهد الآن في حاجة إلى التدبر عن كيفية إدارة المشهد سواء من الناحية الإنسانية أو المساعدات أو المصابين أو الجرحى، ويقود إلى إدارة سياسية للملف، والذي يثقل ضمير الإنسانية ويهدد أنظمة، إذ أن الرئيس الأمريكي أيضا بدأ يتلمس المخاطر التي يحققها هذا المشهد على سمعته وفرصه الانتخابية المهددة بشدة.

وتابع السفير محمد حجازي، أن وقت حرب العراق حينما تظاهر مليون بريطاني أمام توني بلير سقط في الانتخابات بسبب تجاهلهم، وأمريكا هي الوحيدة القادرة على وقف إسرائيل، وهي الوحيدة التي وقفت أمام العالم أجمع بحق الفيتو مع إسرائيل في مجلس الأمن، وبعض الدول امتنعت عن التصويت لتتيح تمرير القرار وقفت أمريكا بالفيتو.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحديث عن حل الدولتين، ما لم يتناول آلية تنفيذية هو حديث عام وفلسفي، إذ أنه يوجد العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها وسمح المجتمع الدولي لإسرائيل أن تنقضها.