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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مجلس الأمن أصبح أضحوكة العالم وغير قادر على إنقاذ فلسطين

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إسرائيل تدهس بقدميها كل المعاهدات التي وقعت عليها، وما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي هي جريمة حرب مكتملة الأركان، والمجتمع الدولي اليوم أصبح شريك بشكل رسمي فيما يحدث في الشعب الفلسطيني. 

برلماني يتحدث عن فلسطين 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن مجلس الأمن تحول إلى أضحوكة كبرى غير قادر على اتخاذ قرار لإدانة قتل المدنيين، على الرغم من انعقاده لمدة 3 سنوات، والحديث هنا عن إدانة وليس حل الدولتين فقط، فتحول إلى مجلس أضحوكة، وليس مجلس قادر على اتخاذ قرارات تنقذ الشعب الفلسطيني. 

وتابع، أن ما يحدث هو واقع دولي مؤلم، وفي هذه الظروف الصعبة التي لا يمكن أبدا أن يكون هناك توازن دولي فيها، تقف مصر وحدها مصرة علة موقفها الشريف له علاقة بالسياسة المصرية المنحازة للحق والعدل، والتي تصر على إدخال المساعدات، وفتح معبر رفح من جانبها دائما، وأي فرصة تتمكن من دخول المساعدات تدخلها. 

وواصل، أن مصر أدخلت 200 طن من المساعدات على مدار الأزمة، وغير قادرة على إدخال باقي المساعدات، "الظروف صعبة وبها تهديد لسلامة الناس اللي بتدخل، والناس بتشتغل في أمور صعبة للغاية، ولدينا مساعدات لإدخال 2000 طن إذا كان هناك احترام دولي لمسارات آمنة لإدخال المساعدات. 

النائب محمد عبد العزيز إسرائيل جابر القرموطي برنامج مانشيت مجلس الأمن المساعدات

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