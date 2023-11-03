الدفاع المدني الفلسطيني: أهل غزة يتعرضون لجرائم لم نشاهدها في أفلام رعب هوليوود

أدلى الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، بتصريحات قاسية حول الوضع الحالي هناك، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمأساة بعيدة عن الوصف.

ووصف الأحداث في غزة بأنها تجاوزت حتى أبشع مشاهد الرعب في أفلام هوليوود، حيث تتعرض المناطق لمستويات لا إنسانية من الدمار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم، إلى وزن القنابل التي تستخدم في الهجمات على غزة، حيث تصل إلى طن واحد، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مناطق سكنية بطريقة تشبه عمليات المسح الجغرافي، حيث يتم قصف عدة منازل في لحظات معدودة، وهذا يعتبر بمثابة حرب إبادة واضحة ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح بصل أن الهجمات تستهدف نساء وأطفالًا وتستهدف المنازل التي يعيش فيها السكان.

وأشار إلى أن أقل عملية استهداف يمكن أن تؤدي إلى مقتل 20 شخصًا على الأقل، وربما يصل العدد إلى 50 شهيدًا جراء الهجمات العنيفة التي تستهدف المدنيين في غزة.