عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدفاع المدني الفلسطيني: أهل غزة يتعرضون لجرائم لم نشاهدها في أفلام رعب هوليوود

صدى البلد

أدلى الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، بتصريحات قاسية حول الوضع الحالي هناك، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمأساة بعيدة عن الوصف. 

ووصف الأحداث في غزة بأنها تجاوزت حتى أبشع مشاهد الرعب في أفلام هوليوود، حيث تتعرض المناطق لمستويات لا إنسانية من الدمار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم، إلى وزن القنابل التي تستخدم في الهجمات على غزة، حيث تصل إلى طن واحد، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مناطق سكنية بطريقة تشبه عمليات المسح الجغرافي، حيث يتم قصف عدة منازل في لحظات معدودة، وهذا يعتبر بمثابة حرب إبادة واضحة ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح بصل أن الهجمات تستهدف نساء وأطفالًا وتستهدف المنازل التي يعيش فيها السكان. 

وأشار إلى أن أقل عملية استهداف يمكن أن تؤدي إلى مقتل 20 شخصًا على الأقل، وربما يصل العدد إلى 50 شهيدًا جراء الهجمات العنيفة التي تستهدف المدنيين في غزة.

 

الجيش الإسرائيلي الحدث اليوم افلام هوليوود الهجمات العنيفة الشعب الفلسطيني الدفاع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

ترشيحاتنا

بعد 500 عام من وفاتها.. الكشف عن تفاصيل موت فتاة الـ«إنكا»

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

ذكر لتفريج الهم وتيسير الأمور.. أدركه بـ 5 كلمات قبل الشروق

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ