من العراق.. قصف القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة بالصواريخ

ذكرت صحيفة “الوطن” السورية أن المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب الحسكة بواسطة الصواريخ، حيث تمت إصابتها بشكل مباشر.

وكانت وكالة واعد العراقية ذكرت في وقت سابق ان طائرة مسيرة استهدفت مطار حرير العسكري في محافظة أربيل شمالي العراق، الذي يضم قوات أمريكية.

وفي وقت سابق؛ قصفت طائرتين مسيرتين قاعدة الحرير قرب مطار أربيل شمالي العراق.

ويشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق أكدت بالأمس ضربها هدفاً حيوياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي على سواحل البحر الميت.

ووفق البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق؛ فقد أكدت المقاومة العراقية استمرارها في دك معاقل العدو الإسرائيلي بحسب البيان الصادر عنها.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق أن ذلك جاء نُصرةً لأهلنا في غزّة وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.