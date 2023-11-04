شهادة من قلب فلسطين.. ماذا يحدث في قطاع غزة منذ 29 يومًا؟ فيديو

كشفت الكاتبة الصحفية الفلسطينية، براء عماد، تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل العدوان المستمر لليوم الـ 29، موضحة أن الوضع كارثي والفيديوهات المنتشرة كفيلة بتوضيح المأساة التي تحصل.

الكاتبة الصحفية الفلسطينية: قوات الاحتلال قطعت الإنترنت عن أهالي غزة

وقالت براء عماد خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة، عبر تطبيق skype في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “ صدى البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن القصف متواصل ومستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يطال المنازل ودور العبادة والمنشآت الصحية.

وأضافت الكاتبة الصحفية الفلسطينية، براء عماد، أن عدد الشهداء في قطاع غزة يقترب من 10 آلاف، 70% منهم أطفال ونساء ومسنون، إلى جانب أكثر من 24 ألف مصاب.

وذكرت أن قوات الاحتلال قطعت الإنترنت عن أهالي غزة الصامدين الصابرين، مشيرة إلى أنه يتم قصف المنازل فوق رؤوس قاطنيها وتنفيذ مجازر وإبادات بحق العائلات.

وأشارت إلى أن تل أبيب استخدمت الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الشعب الإسرائيلي الأعزل، موضحة أن هناك أسرا كاملة تم مسحها من السجلات ودفن الأب مع زوجته وأبنائه، بينما هناك مفقودون تحت ركام المنازل وحطامها.