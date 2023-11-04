اللحظات الأولى لقصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الاخبارية اللحظات الأولية لقصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة ل الأونروا، والتي تضم عدد من النازحين.

مدرسة الفاخورة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة، حيث ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.