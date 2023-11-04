الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة الفاخورة في جباليا

أعلنت وسائل إعلام عربية اليوم السبت، عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لمدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

في سياق متصل ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنظونيو جوتيريش بالقصف الإسرائيلي على موكب سيارات الإسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، في إشارة إلى إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسبق وندد الأمين العام بكثير من فظائع الاحتلال لكن دون مبالاة من الاحتلال مع الاعتراض على الإدانة، بل وطالب الاحتلال من خلال ممثله في الأمم المتحدة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة لإدانته الجرائم الاسرائيلية.

وتجددت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، في اليوم التاسع والعشرين من الحرب.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على طول شارع الرشيد، مقابل منطقة تل الهوا في قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي أحرق مراكب صيد كانت على ساحل رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام أن منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة تعرض لقصف إسرائيلي، علما أن هنية خارج القطاع حاليا.