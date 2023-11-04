"صحة الشيوخ" تناقش إنشاء مستشفي متخصص لعلاج الأمراض النفسية بقنا.. غدا

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران أربع اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من النواب التي تخص القطاع الصحى والطبى.

حيث تناقش اللجنة في إجتماعاتها التي ستقعد يومي غدا الأحد والأثنين المقبلين ، الاقتراحات برغبة المقدمه من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة للفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وأيضا الإقتراح برغبة بانشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا.

هذا بجانب الاقتراحات برغبة المقدمه من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، بشأن إنشاء قسم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بالوادي الجديد وذلك بحضور ممثلي الحكومة .