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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث أمريكي يؤكد وجود آلية لإدخال الوقود إلى قطاع غزة

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد، اليوم السبت أن هناك آلية متفق عليها، لإدخال الوقود إلى قطاع غزة حال نفاده.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمكنت من الوصول إلى الوقود في المستودعات بغزة المخصصة لشاحنات المساعدات والمستشفيات وتحلية المياه في جنوبي القطاع، جاء ذلك خلال حديثه إلى الصحفيين بالعاصمة الأردنية عمان، على هامش الاجتماع العربي الأمريكي بشأن التطورات في قطاع غزة.

وأفاد ساترفيلد بأنه "لم يحدث أي تدخل أو حظر على المساعدات" منذ استئناف دخولها عبر معبر رفح قبل أسبوعين، مشيرا إلى "عدم رصد وقائع لمنع حماس للمساعدات أو الاستيلاء عليها، بحسب ما أوردته فضائية "الحرة".

وأشار إلى أنه ما بين 800 ألف إلى مليون شخص انتقلوا إلى جنوبي غزة، بينما لا يزال ما بين 350 ألفا و400 ألف في شمالي القطاع.

ويعقد اليوم السبت اجتماعا في الأردن بين عدد من وزراء الخارجية العرب على رأسهم الوزير سامح شكري، بمشاركة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث جهود وقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ أربعة أسابيع.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.

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