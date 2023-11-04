إصابة شخصين فى حادث تصادم تروسيكل بشبين القناطر

أصيب شخصان في حادث تصادم تروسيكل مع توك توك بطريق شبين القناطر- قليوب في محافظة القليوبية ما أسفر عن إصابة اثنين من ركاب التوك توك، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شبين القناطر- قليوب ووجود مصابين.

وانتقل على الفور رجال المرور والإسعاف وتبين قيام تروسيكل بقطع الطريق فجأه امام توك توك كان يمر بالمكان فاصطدم به ما أسفر عن اصابة اثنين من ركاب التوك توك وتم نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على المركبتين تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.