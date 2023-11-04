أخصائية تغذية توضح طريقة لإنقاص الوزن 10 كيلو شهريا بطريقة آمنة|فيديو

أكدت الدكتورة هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس "التخسيس" يعمل على إنقاص الوزن و سد الشهية بطريقة آمنة للغاية، و لا يتعارض مع أي أمراض مزمنة،مثل: الضغط و السكر و الغدة الدرقية.

كورس "التخسيس" يحتوي على أعشاب طبيعية

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها مع برنامج "مطبخ البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس " التخسيس" يعمل على إنقاص الوزن من 3_4 كيلو في الأسبوع، ومن 10_ 15كيلو في الشهر، وهذا يرجع إلى طبيعة معدل الحرق في كل جسم.

وتابعت اخصائية التغذية العلاجية، أن كورس "التخسيس" يحتوي على أعشاب طبيعية، ومصرح من وزارة الصحة، لافتة إلى أن الكورس أمن بنسبة 100%.