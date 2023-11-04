عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتصبغات والحبوب .. فوائد قشر البرتقال لبشرة الوجه

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد قشر البرتقال لبشرة الوجه 

يخلص البشرة من الجفاف الذي تتعرض له، نتيجة العديد من العومل الخارجية؛ مثل: التعرض لتيار هوائي شديد البرودة، أو لأشعة الشمس الحارة.

يقلل المسامات الموجودة في البشرة، وينظفها من الجراثيم، والبكتيريا، والأوساخ الضارة، كما أنه يجدد خلايا الجلد الميتة والتالفة الضارة للبشرة.

يفتح لون البشرة بشكل كبير، ويوحد لون الجلد. ينعمها ويرطبها بشكل كبير، ويعطيها البريق واللمعان.

يخفف ظهور علامات التقدم في السن، والخطوط الرفيعة والتجاعيد المصاحبة للشيخوخة، ويزيل ترهلات الجلد.

يحمي البشرة من كافة العيوب التي تشوه مظهرها؛ نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

يقضي على الحبوب والبثور، والرؤوس السوداء.

*منقوع قشور البرتقال لإزالة الحبوب والبثور والبقع: المكوّنات:
نصف كوب من قشور البرتقال. كوب من الماء المغلي. 
يتم نقع قشور البرتقال في الماء مدة ساعة ثم يصفي ويحفظ بالثلاجة ويدلك منه الوجه صباحا ومساء بصورة يومية

*ماسك قشور البرتقال لبشرة نضرة وصافية وناصعة البياض:
ملعقة من قشور البرتقال المطحونة جيدا ملعقة من الزبادي ملعقة من العسل..

يتم مزج المكونات جيدا..توضع علي البشرة مدة 20دقيقة ثم تغسل.

التقدم في السن البرتقال التجاعيد الرؤوس السوداء خلايا الجلد الميتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل عجينة السابليه

فطار لذيذ.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

صحي ومفيد.. ماذا يحدث للحامل عند تناول الرمان؟

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

ترشيحاتنا

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة

حياة كريمة: الأسر المصرية البسيطة التي كانت تتلقى المساعدة تطالبنا بتوجيهها لغزة

بسبب مجازر الاحتلال .. نائب بريطاني سابق يطالب المسئولين بأكبر حزبين في لندن بترك مناصبهم | فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ