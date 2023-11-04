للتصبغات والحبوب .. فوائد قشر البرتقال لبشرة الوجه

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد قشر البرتقال لبشرة الوجه

يخلص البشرة من الجفاف الذي تتعرض له، نتيجة العديد من العومل الخارجية؛ مثل: التعرض لتيار هوائي شديد البرودة، أو لأشعة الشمس الحارة.

يقلل المسامات الموجودة في البشرة، وينظفها من الجراثيم، والبكتيريا، والأوساخ الضارة، كما أنه يجدد خلايا الجلد الميتة والتالفة الضارة للبشرة.

يفتح لون البشرة بشكل كبير، ويوحد لون الجلد. ينعمها ويرطبها بشكل كبير، ويعطيها البريق واللمعان.

يخفف ظهور علامات التقدم في السن، والخطوط الرفيعة والتجاعيد المصاحبة للشيخوخة، ويزيل ترهلات الجلد.

يحمي البشرة من كافة العيوب التي تشوه مظهرها؛ نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

يقضي على الحبوب والبثور، والرؤوس السوداء.

*منقوع قشور البرتقال لإزالة الحبوب والبثور والبقع: المكوّنات:

نصف كوب من قشور البرتقال. كوب من الماء المغلي.

يتم نقع قشور البرتقال في الماء مدة ساعة ثم يصفي ويحفظ بالثلاجة ويدلك منه الوجه صباحا ومساء بصورة يومية

*ماسك قشور البرتقال لبشرة نضرة وصافية وناصعة البياض:

ملعقة من قشور البرتقال المطحونة جيدا ملعقة من الزبادي ملعقة من العسل..

يتم مزج المكونات جيدا..توضع علي البشرة مدة 20دقيقة ثم تغسل.