المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير آليتين إسرائيليتين جنوب تل الهوا

أعلنت المقاومة الفلسطينية “كتائب القسام” ، اليوم السبت، تدمير آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب تل الهوا بقذائف "الياسين105".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة استهداف مدرسة الفاخورة بلغت 15 شهيدا و70 مصابا حتى الآن.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وذكرت وكالة صفا الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي أسفر عن 50 شهيدا وجريحا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى في مستشفي الشفاء أسفر عن سقوط 60 شخص مابين جرحي وشهيد مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.