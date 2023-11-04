في أحدث ظهور.. لقطة رومانسية تجمع ندى الكامل وزوجها

شاركت ندى الكامل على متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث ظهور.

وظهرت ندي الكامل فى صورة رومانسية بالابيض والأسود تجمعها بزوجها ، نالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.

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من هي ندى الكامل

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز رشاقتها وجمالها وقوامها المتناسق.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول زوج ندي الكامل

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

ويحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية كما هو مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم أعمال عديدة في السينما والتلفزيون.