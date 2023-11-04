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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليل لموقف أردوغان من غزة.. لم يستمع إليه الخارج فاستغله سياسيا في الداخل

صدى البلد

قدم الكاتب التركي، سميح إيديز، كاتب عمود في نبض تركيا وموقع المونيتور، تحليلا أبرز من خلاله كيفية تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن لهجته الحذرة بشأن الصراع في غزة والعودة السريعة لموقفه المؤيد بقوة لحماس والمعادي لإسرائيل.

 

يأتي هذا التحول، من وجهة نظر الكاتب التركي، في الوقت الذي تحاول فيه تركيا تحسين العلاقات مع الدول الغربية والإقليمية الرئيسية لجذب رأس المال الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه للتغلب على أزمتها الاقتصادية الحادة. 

 

في كلمته أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وصف أردوغان العملية الإسرائيلية الحالية في غزة بأنها "واحدة من أكثر الهجمات دموية وأكثرها وحشية في التاريخ".

 

قال: "حماس ليست منظمة إرهابية"، بل "مجموعة تحرير مجاهدة تكافح من أجل حماية شعبها وأراضيها". كما انتقد أردوغان الغرب بسبب دعمه غير المشروط للرد الإسرائيلي المستمر على الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

 

قال أردوغان: "لقد حان الوقت للتحدث علناً ضد تلك الجهات الحقيرة التي أدارت ظهرها للقتل الخسيس لمئات الأطفال والنساء". بعد ثلاثة أيام، كثف أردوغان، أثناء حديثه في تجمع حاشد مؤيد لغزة نظمه حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، من لهجة خطابه ضد الغرب.

 

قال أردوغان في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية: بالأمس كانوا يتقاتلون، فقتلوا اليهود في غرف الغاز ومحووا المدن من على الخريطة بالقنابل الذرية. نرى نفس العقلية في غزة اليوم. وأضاف: تركيا ستعمل بشكل حثيث على إعلان إسرائيل مجرم حرب دوليا. 

 

قبل هجوم حماس في أكتوبر، كان هناك حديث عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تركيا لمناقشة سبل تعميق العلاقات مرة أخرى. وكان هو وأردوغان التقيا لفترة وجيزة في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

يبدو الآن أن احتمال تطبيع تركيا مع إسرائيل قاتم في المستقبل المنظور، وكذلك أي فرصة لأن تلعب تركيا دور وساطة في الصراع بين حماس وإسرائيل كما عرضت في البداية.

 

في الوقت نفسه، أرسل 45 ممثلًا في الكونجرس الأمريكي، والعديد منهم أعضاء في التجمع المعارض لبيع طائرات F-16 لأنقرة، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يدعون فيها إلى توبيخ تركيا.  

 

جاء في الرسالة: نكتب إليكم لنحثكم بشدة على اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الجمهورية التركية على دورها في دعم وتسهيل عمليات حماس.  

 

يشير المحللون إلى أنه سيكون من الصعب أن يوافق الكونجرس على بيع طائرات F-16 في أي وقت قريب نظرًا للمناخ الحالي.

 

على الخلفية المذكورة أعلاه، فإن عروض أردوغان للعمل كوسيط ودعوات أنقرة لوقف إطلاق النار في غزة - وهو ما ستضمنه تركيا، من بين أمور أخرى - لم تلق آذاناً صماء بشكل مفاجئ.

 

بعد فشله في تأمين دور دولي في الحرب بين إسرائيل وحماس، يستخدم أردوغان الآن الأزمة سياسيا في الداخل، حيث ينتشر التعاطف مع الفلسطينيين وازدراء إسرائيل على نطاق واسع، كما يقول المحللون.

 

في خطابه أمام الحشد المؤيد لغزة، انتقد أردوغان خصومه السياسيين المحليين الذين يعتبرون هجوم حماس عملا إرهابيا.

 

قال: هناك سياسيون في بلدي.. من يقول إذا كان نتنياهو إرهابيا، فكذلك حماس. وقال أردوغان: على من يصوتون لهم أن يفكروا مليا.  

 

ووفقا لخبير السياسة الخارجية بارسين ينانج، فإن أردوغان لديه جانب عملي، ولكن أيضا جانب أيديولوجي إسلامي.قال بارسين ينانج للمونيتور: "لكن القاسم المشترك هو انتهازيته". لم تحظ أي من مبادرات أردوغان الدولية بأي رد. ولذلك قرر استغلال هذه الفرصة لتسجيل النقاط المحلية.

 

من المقرر إجراء الانتخابات البلدية على مستوى البلاد في شهر مارس المقبل، ويريد أردوغان استعادة المدن الكبرى - بدءاً من أنقرة وإسطنبول وإزمير - التي خسرها أمام المعارضة في عام 2019. وإذا نجح، فسيتوج ذلك فوزه في الانتخابات الرئاسية. 

 

وباختيار هذا المسار، يبدو أردوغان غير منزعج من الضرر الذي قد يلحقه بعلاقات تركيا مع الولايات المتحدة وأوروبا.

 

وقال ينانج: لا يفكر أردوغان أكثر من ستة أشهر في المستقبل. بحلول ذلك الوقت، ستكون الانتخابات قد انتهت، وسيكون الوضع بالنسبة لحماس قد تغير. ومن المرجح أن يتبنى الموقف الذي يعتقد أنه الأكثر واقعية في ذلك الوقت.

 

 

أردوغان غزة لموقفه المؤيد بقوة لحماس تركيا

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