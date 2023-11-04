أحمد موسى عن خطاب حسن نصر الله: «اللي إيده في النار غير اللي إيده في الميه»

علق الإعلامي أحمد موسى، على خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بشان أحداث غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "حزب الله روج منذ أسبوع لخطاب حسن نصر الله".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حسن نصر الله برَّأ نفسه مما حدث يوم 7 أكتوبر، وأكد أن ما حدث قرار فلسطيني".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حسن نصر الله أكد أنه لا علاقه له بالحرب في غزة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "نتنياهو رد على حسن نصر الله، وقال له، أنه إذا اعلن الحرب على إسرائيل؛ ستكون هناك مشكلة كبيرة للبنان".

وواصل الإعلامي أحمد موسى:" الكلام سهل، والكلام معلهوش جمارك، واللي إيده في النار غير اللي إيده في الميه".