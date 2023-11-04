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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساعة واحدة فقط.. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين عن تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي  أحمد موسى، عن تخفيف أحمال الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي في مصر.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "خلال الأيام الماضية كانت الكهرباء تقطع ساعتين في اليوم، ولكن بداية من أمس، أصبحت الكهرباء تقطع ساعة واحدة فقط".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "هناك تحرك في ملف الكهرباء، وتخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أي مواطن الكهرباء بتقطع عنده أكتر من ساعة؛ عليه أن يبلغ عن الأمر بشكل فوري".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه: "ما زال هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وأنه مع انخفاض درجات الحرارة؛ ستنخفض مدة قطع الكهرباء، وسنصل إلى عدم تخفيف الأحمال مطلقا".

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