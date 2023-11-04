أحمد موسى ناعيا الصحفي الفلسطيني محمد أبوحطب: كان مروح يريح ساعتين ويرجع يشتغل

نعى الإعلامي أحمد موسى، الصحفي الفلسطيني محمد أبو حطب، الذي استشهد بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محمد أبو حطب بعدما أدى رسالته الإعلامية وروح البيت قتله الاحتلال".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الصحفي الفلسطيني استشهد هو وعائلته وكان مروح يريح ساعتين ويرجع يشتغل تاني ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الاحتلال يقوم بتصفية الإعلاميين والصحفيين في قطاع غزة من أجل حجب الحقيقة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الصحفي محمد أبو حطب سلاحه الكلمة والميكروفون والكاميرا فقط والاحتلال يقوم باستهداف الصحفيين ".