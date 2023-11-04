أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قضية فلسطين هي قضية عربية وليست قضية مصرية، مضيفا:" مصر تتحمل العبء الأكبر لكن القضية هي قضية كل العرب".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعض الناس بيحملوا مصر المسؤولية تجاه ما يحدث في قطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هل حماس لما خدت قرار إنها تحارب، هل خدت رأي أي حد، أو سألت حد قبل تنفيذ الهجوم؟.. الإجابة: لأ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر مستمرة في دعم فلسطين ودعم القضية الفلسطينية وهذا قدر الدولة المصرية ".

وواصل الإعلامي أحمد موسى:" إسماعيل هنية مش قاعد في غزة، وطلع طلب من مصر فتح معبر رفح، وأقول له: مصر لم تغلق معبر رفح مطلقا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" إحنا في مصر شايلين هم غزة أكتر من إسماعيل هنية ".