شاهد صلاة الجنازة على الشهيد الصحفي الفلسطيني محمد أبو حطب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الجمعة، صور صلاة الجنازة على الشهيد الصحفي محمد أبو حطب، صباح اليوم، الذي ارتقى مع عائلته بعد تدمير طيران الاحتلال لمنزلهم في خان يونس.

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 قتيلا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".

وأعلن المسئول الفلسطيني أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و 2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".



