أحمد موسى لـ هنية: كنت أتمنى أشوفك يا حاج إسماعيل في غزة

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى إسماعيل هنية، قائلا:" يا حاج إسماعيل كمنت أتمنى أشوفك في غزة".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت أتمنى إنك تتولى عملية الإدارة والتنظيم في قطاع غزة للتنظيم مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية لترتيب دخول المساعدات للقطاع".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بقول لإسماعيل هنية كفاياكم كلام على مصر "ـ مضيفا:" مصر حلت صراعات سابقة بين الاحتلال وغزة وستحل الأزمة الحالية".



وأكمل موسى: "بعدما يتوقف إطلاق النار الحالي في غزة هنبدأ نتكلم لكن الوقت الحالي هو وقت الدعم للأشقاء في قطاع غزة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر تشارك في اجتماع وزاري مهم اليوم في الأردن مع وزير الخارجية الأمريكي لبحث وضع حل جذري للقضية الفلسطينية".

