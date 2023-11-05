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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أجندة مزدحمة للجان مجلس الشيوخ.. إحياء مسار العائلة المقدمة أمام الثقافة.. ومناقشة سياسة الحكومة لترشيد مياه الري الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

زراعة الشيوخ تناقش سياسية الحكومة لترشيد مياه الرى الأسبوع المقبل

طاقة الشيوخ تناقش تقييم الأثر التشريعي لقانون البيئة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية

إحياء مسار العائلة المقدمة في الترويج للسياحة الدينية في مصر بمناقشات ثقافة الشيوخ

 

تواصل لجان مجلس الشيوخ النوعية اجتماعاتها هذا الأسبوع، وذلك بدءا من اليوم  الأحد، الموافق 5 نوفمبر  حيث تعقد اجتماعاتها المكثفة، لمناقشة عدد من القضايا.

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، الدراسة المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النائبة سها سعيد بعنوان " إحياء مسار العائلة المقدمة في الترويج للسياحة الدينية في مصر".

وتعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة اجتماعها الأول، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي، وذلك من خلال لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش خلال الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اجتماعًا  لمناقشة الطلب المقدم من النائبة نهى زكى بشأن دارسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم (4) لسنة 1994  فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعاتها الأسبوع، طلبات مناقشة واقتراح برغبة مقدمة من النواب، تتعلق بقطاع مياه الرى.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، طلب المناقشة المقدم من  النائب سالم شتيوي سالمان بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك بالاشتراك  مع  مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المسئولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل،  الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، وبشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد، وذلك بحضور المسئولين عن وزارات الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والمالية.

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