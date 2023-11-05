عمرو الدرديري: معلول يقترب من الزمالك ومفاجأة بشأن أوسوريو

أعلن ناقد الرياضي عمرو الدرديري، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك أوسوريو.

وكتب عمرو الدرديري: معلول يقترب من الزمالك ومفاجآااة اوسوريو يقود مواجهة بيراميدز، ولو النتيجة سيئة هيتم إقالته فورا .

وأضاف عمرو الدرديري: مجلس ادارة الزمالك الحالي يدرس القرار كويس حتي يتاخذ القرار السليم ويدبر مستحقات اوسوريو، وهناك اسماء مدربين مطروحين بقوة علي راسهم كابتن حسام حسن.

ويواجه مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أزمة كبيرة في إنهاء تعاقده مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول.

وخسر الزمالك من نظيره نادي زد الصاعد الحديث في الدوري، مساء الجمعة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.