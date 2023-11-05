بسبب قوات الاحتلال.. ارتفاع عدد المصابين في اشتباكات القدس إلى 6

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل اليوم الأحد جاء فيه أن هناك: ارتفاعا في عدد المصابين في اشتباكات بلدة أبو ديس شرقي القدس و وصلوا إلى 6 أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، فجر الأحد، وداهمت عدة منازل فيها.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رجلاً خرج قبل فترة من سجونها، مشيرة لوقوع اشتباكات مع القوة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن القوات اقتحمت حي المراح بالمدينة.



وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن شاباً واحداً أصيب بالرصاص خلال عملية الاقتحام.